Goiás revela doping de atacante, mas diz que clube não foi notificado

O atacante Fernandão foi flagrado no exame antidoping, segundo o Goiás. Em pronunciamento, neste domingo (21), após a confirmação do rebaixamento da equipe à Série B, o vice-presidente de futebol Harlei Menezes informou que o clube tomou conhecimento do assunto, mas que não foi notificado. “Fomos comunicados dessa situação do Fernandão, do doping. Nós automaticamente consultamos o departamento juríd...