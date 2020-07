Esporte Goiás retoma reforma da Serrinha após decisão liminar para construção civil Com oito dias de paralisação na obra, o Goiás não conseguirá ter o estádio com os requisitos mínimos para receber jogos noturnos no início da Série A

O Goiás retomou as obras de ampliação do Estádio da Serrinha, na manhã desta quinta-feira (9), após liminar concedida pelo desembargador Carlos Escher, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), nesta quarta-feira (8), liberando o setor da construção civil do revezamento 14x14 das atividades não essenciais em Goiás. A decisão atendeu a um mandado de segura...