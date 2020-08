Esporte Goiás retira faixa de grupo de torcedores antes de amistoso Faixa pertence ao movimento “Esmeraldinos Antifas”, que chegou a posicioná-la antes do duelo contra o Cuiabá. Antes da bola rolar, diretoria solicitou retirada da faixa

O movimento Esmeraldinos Antifas teve uma faixa, que leva o nome do grupo, retirada do estádio da Serrinha antes do amistoso de sábado (1º) entre Goiás x Cuiabá. Os torcedores chegaram a posicionar a faixa por volta das 12 horas, mas após solicitação feita direção alviverde, a bandeira foi retirada da arquibancada leste. Em contato com a reportagem, o Goiás informou que decidiu retirar a faixa do local porque não g...