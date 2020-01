Esporte Goiás renova com zagueiro indicado pelo técnico Ney Franco Lucão, de 23 anos, trabalhou com o treinador no São Paulo e estava no Goiás desde setembro

O Goiás confirmou, nesta segunda-feira (6), a renovação do zagueiro Lucão, de 23 anos, que chegou ao clube em setembro de 2019. O jogador assinará contrato por mais um ano. Lucão é uma preferência do técnico Ney Franco, que trabalhou com o jogador no São Paulo. Em setembro, quando chegou ao clube, veio por indicação do técnico, que agora pediu a reforma do víncul...