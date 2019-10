Esporte Goiás rejeita oferta para vender mando contra o Flamengo Presidente esmeraldino Marcelo Almeida confirma recusa de proposta de R$ 1,5 milhão e acredita que renda no Serra Dourada irá superar o valor

O Goiás enfrentará o Flamengo no dia 31 de outubro, uma quinta-feira, às 20 horas. Apesar do mando ser do clube goiano, houve a possibilidade da partida ser disputada em outra cidade, mas a diretoria alviverde refutou. Com isso, o confronto da 29ª rodada será mesmo no estádio Serra Dourada. O presidente alviverde Marcelo Almeida confirmou o recebimento de uma of...