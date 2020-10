Esporte Goiás regulariza colombiano, mas espera resposta para utilizar volante contra o Flu Clube esmeraldino recebeu documento sobre punição de três jogos de suspensão do atleta

Contratado pelo Goiás no dia 22 de setembro, o volante colombiano Sebastián Salazar teve seu contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (6). No entanto, o clube esmeraldino ainda não sabe se poderá utilizar o jogador na partida contra o Fluminense. O departamento jurídico do clube recebeu um comunicado da entidade que organiza o fute...