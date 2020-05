Esporte Goiás registra contratações para categorias de base Além de registrar dupla de ataque, diretoria esmeraldina profissionaliza lateral direito que se destaca no time sub-20

O Goiás registrou no Boletim Informativo Diário da CBF, na última sexta-feira (8), dois reforços para a equipe sub-20 das categorias de base. Além dos dois jogadores, que já estavam no clube desde o início do ano, o time esmeraldino fez contrato profissional com o lateral direito Lucas Lima, de 20 anos, que já se destacava na categoria. O centroavante Lucas Emmanu...