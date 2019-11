Esporte Goiás reencontra Santos, que goleou no 1º turno e detonou troca de treinador no alviverde O time esmeraldino trocou Claudinei Oliveira por Ney Franco após perder por 6 a 1 na Vila Belmiro

Se um resultado sinalizou ao Goiás que mudanças eram necessárias para a sequência da Série A, foi a goleada sofrida para o Santos, no 1º turno, pela 13ª rodada. A derrota por 6 a 1, na Vila Belmiro, o mesmo placar da goleada do Flamengo sobre o time goiano, três rodadas antes, fez com que a direção esmeraldina tomasse atitude para mudar o rumo no Brasileirão. Neste sábado (9...