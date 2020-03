Esporte Goiás recusa proposta do Atlético-MG por Léo Sena Equipe mineira ofereceu valor abaixo da multa rescisória do jogador e colocou um atleta à disposição do clube esmeraldino, mas a proposta não agradou a direção goiana

O Goiás recusou uma proposta oficial do Atlético-MG pelo volante Léo Sena. O clube esmeraldino, no entanto, segue aberto para negociação. Além de um valor, não divulgado, pela aquisição em definitivo de parte dos direitos econômicos do jogador de 24 anos, o time mineiro ofereceu empréstimo de um atleta, que teria parte dos salários pagos pelo Galo. Não é a primeira...