Esporte Goiás recebe Vasco em jogo centenário do goleiro Tadeu Para se manter no G-4, time esmeraldino encara cariocas em partida com marca especial para goleiro

O goleiro Tadeu costuma ser um dos destaques dos jogos do Goiás, e não será diferente a partir das 19 horas desta quarta-feira (30). Contra o Vasco, o jogador de 29 anos completará a 100ª partida com a camisa esmeraldina, na Serrinha, em confronto válido pela 8ª rodada da Série B do Brasileiro. A história de 99 jogos de Tadeu com o Goiás, que chegará a marca cente...