Esporte Goiás recebe reforços para sequência da Série B Dadá Belmonte (atacante) e Luan Dias (meia) são esperados em Goiânia nesta quarta-feira (2) para assinarem contratos até o final da Segundona 2021

Em seu retorno a Goiânia, o técnico Pintado receberá mais opções para montar sua equipe para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador esmeraldino poderá contar com dois reforços que chegam à Serrinha após o vice-campeonato da Série A2 do Campeonato Paulista.Emprestados pelo Água Santa, de Diadema, o meia Luan Dias e o atacante Dadá Belmonte jogaram...