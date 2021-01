Esporte Goiás recebe pagamento parcial de parcela da venda de Michael Clube esmeraldino publicou nota nas redes sociais, na qual informou que entrou em acordo com o time carioca. Com dois parcelamentos, duas novas parcelas foram criadas

Depois de notificar o Flamengo por acaso do atraso no pagamento da terceira parcela da transferência do atacante Michael, o Goiás anunciou que entrou em acordo com o clube carioca e cerca de R$ 9 milhões dos R$ 16,5 milhões referente a parcela foram pagos pelo time rubro-negro, na sexta-feira (29). “A negociação desde o início foi feita de forma cordial, profissional e transparente, como deve se...