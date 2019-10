Esporte Goiás realiza campanha para prevenção do câncer de mama O evento será na sede administrativo do clube, na Avenida 85, no Setor Bela Vista, nesta quinta-feira (17). Mulheres de todas as idades podem participar e devem levar documentos como Cartão do SUS, RG, CPF e Comprovante de Endereço

Nesta quinta-feira (17), o Goiás realizará uma campanha de incentivo para prevenção do câncer de mama. O evento contará com parceria da Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) e tem motivação no mês de outubro, considerado Outubro Rosa, para que as mulheres se conscientizem sobre a doença. A campanha será realizada na sede administrativa do Goiás, na Avenida 85 com...