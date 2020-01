Esporte Goiás reajusta preços do Sou Verdão e aumento do plano mais barato é de 70% Novidade para 2020 é o plano sênior, para torcedores acima de 65 anos. Em relação ao preços do sócio-torcedor em seu lançamento, em agosto de 2019, plano mais caro teve redução de 7% no valor

Para 2020, o Goiás reajustou os preços do seu programa de sócio-torcedor, o Sou Verdão, e lançou uma opção de plano sênior, com ingresso disponível para arquibancada no valor de R$ 9,33 (mensal) e R$ 8,00 (anual). As mudanças foram anunciadas nesta quarta-feira (15). O plano que nasceu como o mais popular e com preço promocional, de R$ 19,33, teve reajuste de 70%. O plano ...