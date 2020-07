Esporte Goiás: Ratinho se coloca na disputa por vaga de Léo Sena Volante, de 23 anos, é uma das opções do técnico Ney Franco para o meio-campo

No elenco do Goiás desde 2018, o volante Ratinho, de 23 anos, comemora a permanência no elenco principal do time esmeraldino e se coloca como um dos concorrentes para a vaga deixada por Léo Sena, que foi para o Atlético-MG, no meio-campo titular. O jogador foi utilizado como titular pelo técnico Ney Franco em cinco jogos na atual temporada. "Venho trabalhando para i...