Esporte Goiás: Rafael Moura diz que discussão por renovação fica para depois Atacante esmeraldino revela que reunião com diretoria por prorrogação do contrato deve acontecer "mais para frente"

Autor do gol da vitória esmeraldina no clássico contra o Atlético-GO, o atacante Rafael Moura, de 37 anos, ainda tem seu futuro indefinido no clube. Com contrato até o fim de 2020, o jogador ainda não conversou com a diretoria sobre a prorrogação do vínculo até o fim da atual temporada ou até mesmo renovação por mais um ano. O clube esmeraldino já acenou com possibilidade d...