Esporte Goiás quer ser forte na volta à Sul-Americana Clube projeta ser competitivo em torneio que já decidiu, mas que passou por mudanças

Depois do segundo ano completo à frente do departamento de futebol do Goiás, o diretor Túlio Lustosa projeta uma temporada forte em 2020 para ficar mais perto do sonho da torcida esmeraldina, que também diz ser o seu: a conquista de um título de maior expressão no cenário nacional. No próximo ano, o alviverde voltará a uma competição internacional que já decidiu, a C...