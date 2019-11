O Goiás mira retomar o caminho das vitórias para terminar a temporada com tranquilidade. Para isso, busca diminuir os erros, em especial do sistema defensivo, um dos mais vazados do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino tem sido “bombardeado” pelos adversários. (Veja números ao fim desta matéria)

Apenas o lanterna Avaí, com 51, foi mais vazado que o Goiás, que levou 50 gols no torneio. Destes, 34 gols foram sofridos quando a equipe esmeraldina atuou longe dos seus domínios - e foi goleada em quatro oportunidades fora de Goiânia, por Flamengo (6 a 1), Santos (6 a 1), Grêmio (3 a 0) e Athletico-PR (4 a 1). Os outros 16 gols foram sofridos em partidas no Serra Dourada, onde o clube foi goleado uma vez (3 a 0 para o Santos, no último final de semana). Os números não são mais dilatados graças às boas atuações do goleiro Tadeu, que é o arqueiro que mais fez defesas difíceis no torneio nacional, com 41.

“Nosso goleiro ser o destaque mostra que algo está errado. Estamos deixando várias finalizações ocorrerem contra. Temos de corrigir o mais rápido possível, desde a marcação lá na frente”, ressaltou o atacante Rafael Moura, que pede maior empenho de todos. “Precisamos ter um pouco mais de atitude, realmente, do que parte tática. O jogador tem de antever o que irá acontecer e neutralizar certos tipos de jogadas”, analisou He-Man.

Os números negativos no setor defensivo tem sido uma marca do Goiás nos últimos anos. Na última década, apenas em três temporadas, o clube esmeraldino sofreu menos de 45 gols no Campeonato Brasileiro. Isso ocorreu nas edições de 2012 (37 gols sofridos na campanha do título da Série B), 2013 (44 gols) e 2014 (40 gols). Sob o comando de Ney Franco, o clube conquistou o acesso na Série B de 2018 sofrendo 50 gols - a quarta pior marca entre todos os participantes da competição.

“É complicado depender sempre de marcar mais gols (do que sofrer), ainda mais na Série A, em que é muito difícil sair atrás e reverter o placar, já que você enfrenta grandes times e jogadores. Uma solução pode ser priorizar treinos defensivos, testando variações, com duas linhas de quatro ou uma linha de cinco defensores, por exemplo. É algo que dá para melhorar e evoluir com uma compactação ainda maior”, analisa Richard Oliveira, ex-jogador esmeraldino e atual auxiliar de Augusto César no time sub-20 alviverde.

Atleta mais experiente do elenco alviverde, Rafael Moura faz elogios à montagem e leitura do time esmeraldino, apesar de admitir pontos que devem ser corrigidos. “Nosso time é compacto e prioriza o contra-ataque, então quase sempre estamos atrás da linha da bola. Mesmo postados, não estamos efetivamente marcando. Temos de atacar marcando, ficar mais próximos do adversário e não esperar o cara dominar e girar”, afirmou o atacante.

A equipe esmeraldina segue a preparação para o confronto contra o Vasco. Para o duelo da próxima segunda-feira (18), às 19h30, em São Januário, o técnico Ney Franco não contará com o atacante Michael, suspenso, e com o volante Yago Felipe, com luxação no ombro. O lateral direito Yago Rocha, que se recupera de lesão muscular leve na região do quadril, também deve ser ausência.

Indicativos defensivos

Goiás pena lá atrás: sofre muitos gols e tem seu gol bombardeado, o que leva goleiro a fazer muitas defesas

Gols sofridos

Avaí: 51

Goiás:50

Chapecoense: 48

CSA: 47

Fortaleza: 44

Fluminense:44

Média de defesas simples

Botafogo: 6,2

CSA: 5,9

Atlético-MG: 5,6

Chapecoense: 5,4

Inter: 5,4

Goiás: 5,2

Média de defesas difíceis

Goiás: 1,5

Fortaleza: 1,3

CSA: 1,3

Avaí: 1,3

Botafogo: 1,2

Chapecoense: 1,2

Fluminense: 1,2

Fonte: Footstats