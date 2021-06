Esporte Goiás quer manter roteiro contra CRB Time esmeraldino não lamenta empate com o Cruzeiro e mira em vitórias em casa e pontos longe dela

O Goiás não tratou como frustrante o empate diante do Cruzeiro, quando vencia o duelo válido pela 3ª rodada da Série B, no Mineirão, até os 43 minutos. A equipe goiana entende que pontuar como visitante será preciso na caminhada rumo ao acesso. O planejamento, porém, conta com vitórias em casa e o time esmeraldino entra em campo nesta terça-feira (15) em busca de mai...