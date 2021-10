Esporte Goiás quer manter embalo em duelo contra o Londrina Time esmeraldino busca segunda vitória consecutiva para se consolidar no G4 e se aproximar da liderança

Embalado e motivado pela vitória sobre o CSA-AL, na sexta-feira (15), o Goiás disputará um jogo decisivo, pela Série B, na noite desta terça-feira (19). Desta vez, joga fora de casa, contra um adversário ameaçado de rebaixamento - o Londrina-PR. As duas equipes jogam às 19 horas, no Estádio do Café, no interior paranaense. O time alviverde está em 3º lugar, com 51 pontos, a...