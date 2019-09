Esporte Goiás quer enredo diferente contra Luverdense na Copa Verde Contra Luverdense, Goiás não quer sofrer, fora de casa, como fez diante do Brasiliense

Eliminado na 2ª fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e buscando a reabilitação na Série A nacional, o Goiás direciona a atenção, nesta quarta-feira (4), na Copa Verde. O time alviverde visita o Luverdense, em Lucas do Rio Verde (MT), no Estádio Passo das Emas, às 21 horas, pelo jogo de ida das quartas de final. O desafio é fazer diferente da última fase, contra o ...