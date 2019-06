Esporte Goiás quer calmaria após passar por Furacão Esmeraldino busca vitória sobre Athletico/PR para atingir meta antes da pausa para Copa América

Para atingir meta “ideal” nesta primeira parte do Brasileirão, o Goiás recebe o Athletico/PR nesta quinta-feira (13), às 20 horas, no Estádio Serra Dourada, pela 9ª rodada. Caso consiga a vitória, o alviverde entraria na parada para a Copa América com 15 pontos, próximo ao G4 da competição e com um jogo a menos. Além disso, um triunfo garante mais tempo de descanso par...