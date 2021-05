Esporte Goiás: quatro reforços para Série B têm contratos mais longos Por motivos diferentes, quatro jogadores foram contratados por tempo maior do que só uma temporada

A diretoria do Goiás já contratou nove jogadores para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas, para quatro deles, a passagem pela Serrinha será maior, de acordo com os contratos assinados. O clube adotou postura de avaliar os cenários de cada negociação para definir o período de duração dos vínculos com os atletas. O meia Albano, de 23 anos, é o atlet...