Esporte Goiás prorroga contrato de Rafael Moura até fim do Brasileiro Atacante é o artilheiro do Goiás na temporada com oito gols marcados

O atacante Rafael Moura, de 37 anos, anunciou a prorrogação do seu vínculo com o Goiás até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021. O atual contrato do jogador termina no dia 31 de dezembro, mas a diretoria esmeraldina sempre cogitou essa prorrogação. Após a vitória sobre o Sport, por 1 a 0, na Serrinha, o técnico Glauber Ramos disse que gostari...