Esporte Goiás prorroga campanha de doação de alimentos Ação é realizada em parceria com a Central Única das Favelas. Doações de alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal serão destinados para famílias de baixa renda

A campanha “Aniversário Solidário” foi prorrogada pelo Goiás, a ação é realizada em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA). O clube esmeraldino pede doações de itens que serão destinados às populações vulneráveis. O recolhimento, que era até segunda-feira (6), foi estendido para esta terça-feira (7) e pode ser feito no ginásio de esportes no Estádio Hailé Pinhe...