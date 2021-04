Esporte Goiás promove campanha de incentivo à vacinação contra Covid-19 Time esmeraldino entrará em campo contra o Jaraguá com mensagem de apoio à imunização da população

No retorno aos gramados após duas semanas sem jogos, o Goiás promove campanha de conscientização sobre a importância da vacinação no combate à pandemia da Covid-19. Os camisas utilizadas pelos jogadores esmeraldinos na partida diante do Jaraguá terá a hashtag Vacina é Gol de Placa. A campanha trata de uma celebração à ciência e aos profissionais de saúde. Além da estampa ...