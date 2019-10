Esporte Goiás projeta renda alta contra o Flamengo Goiás espera seu maior público dos últimos anos e quer resultado surpreendente contra líder

O Goiás vive a expectativa de sucesso, dentro e fora de campo, contra o Flamengo. A partida desta quinta-feira (30), às 20 horas, no Serra Dourada, colocará o time goiano à frente do líder do Brasileirão - com 10 pontos de vantagem para o Palmeiras, 2º colocado - e finalista da Copa Libertadores. Além disso, a confiança da diretoria esmeraldina é de casa cheia, com gran...