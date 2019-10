Esporte Goiás pressiona e arranca empate contra líder Flamengo Rubro-negro saiu na frente com gols de Gabriel Barbosa e Rodrigo Caio. Rafael Moura diminuiu e, após expulsão de César, Michael empatou

Em jogo movimentado, com Serra Dourada lotado, o Goiás saiu atrás, mas conseguiu empatar com o Flamengo, na noite desta quinta-feira (31), por 2 a 2. Os gols rubro-negros foram de Gabriel Barbosa e Rodrigo Caio. Rafael Moura e Michael marcaram para o alviverde. O resultado mantém o Flamengo na liderança, com 8 pontos de frente para o Palmeiras, 2º colocado. Já o G...