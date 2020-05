O secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, foi presenteado com uma máscara do Goiás, utilizada como prevenção no combate à Covid-19, doença que causada pelo novo coronavírus que resultou em uma pandemia. Ele agradeceu o clube e elogiou a direção pelo “engajamento no enfrentamento da Covid-19”.

A relação entre o secretário e o Goiás é próxima devido a amizade entre o presidente Marcelo Almeida com Ismael Alexandrino, ambos são médicos. A direção esmeraldina, inclusive, pretende se reunir com o secretário para apresentar o protocolo com orientações para treinamentos, quando jogadores poderem treinar de forma presencial no clube.

Na semana passada, os deputados estaduais Lissauer Vieira (PSB) e Vinícius Cirqueira (Pros) participaram de sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Goiás com peças do Atlético-GO e Vila Nova, respectivamente.Torcedores do Goiânia produziram unidades do time alvinegro e fizeram doações dos itens.