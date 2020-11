Esporte Goiás precisa melhorar rendimento em confrontos diretos no Z4

Com a necessidade de ser praticamente perfeito no 2º turno, o Goiás faz mais um duelo direto dentro da zona de rebaixamento na próxima rodada do Brasileirão. Vencer adversários que estão dentro do Z4 é uma das prioridades da equipe esmeraldina. Em quatro confrontos anteriores desse tipo, o time goiano somou dois pontos, em empates com Coritiba e Vasco, e foi derrotado...