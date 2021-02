Esporte Goiás precisa de sequência de vitórias rara para escapar da queda Time esmeraldino só venceu três jogos seguidos duas vezes nas últimas cinco edições do Brasileirão

Após o empate, por 3 a 3, com o Bahia, o Goiás tem apenas três fichas até o fim do Brasileirão para jogar sua permanência na elite da competição. As contas esmeraldinas é somar nove pontos e conquistar uma série que só obteve duas vezes nas últimas participações no Brasileirão, em 2013 e 2019. O discurso no vestiário do Goiás em Salvador foi de se agarrar às cha...