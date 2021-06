Esporte Goiás possui dois desfalques para duelo contra o Brasil de Pelotas Breno (volante) e Diego (atacante) ficaram em Goiânia e não vão encarar o Xavante, nesta sexta-feira (18)

O Goiás não contará com o volante Breno e o atacante Diego para o duelo desta sexta-feira (16), contra o Brasil de Pelotas-RS. Ambos ficaram em Goiânia, no departamento médico do clube esmeraldino e desfalcam a equipe no compromisso válido pela 5ª rodada da Série B do Brasileiro. Breno teve um mal-estar antes da vitória sobre o CRB, o volante chegou a ser anunciado na ...