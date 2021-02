Esporte Goiás poderá ter Augusto César como treinador no Goianão 2021 Glauber Ramos revelou que tem conversado com Augusto César e existe a possibilidade do treinador ficar à frente do gramado nos jogos do Estadual

O Goiás poderá ter Augusto César como treinador principal no Campeonato Goiano 2021. Foi o que deu a entender o técnico Glauber Ramos, em coletiva depois da derrota para o Vasco no encerramento da Série A do Brasileiro 2020. “Como a diretoria colocou dois treinadores, isso não impede o Augusto de estar à frente. Na Série A tem a exigência da licença, mas temo...