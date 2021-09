Esporte Goiás pode ter volta de Hugo na esquerda

Com a presença de Welliton pela primeira vez em campo em seu retorno para o Goiás, o elenco esmeraldino encerrou, nesta quinta-feira (9), a preparação para o duelo contra o CRB e seguiu viagem para o Nordeste. O técnico Marcelo Cabo poderá contar com o retorno do lateral esquerdo Hugo, mas a presença do atacante Alef Manga ainda é dúvida.Contratado na última terça-feira (7) pela diretoria esm...