Esporte Goiás pode ter três mudanças para enfrentar o Palmeiras Além da ausência de Michael, que deve ser substituído por Rafinha, Jefferson e Yago Felipe devem retornar ao time titular esmeraldino

Para a partida contra o Palmeiras, em Campinas, na noite de quinta-feira (05), o Goiás pode ter até três alterações na formação titular. Mudança confirmada é no setor ofensivo, enquanto as mudanças na defesa e meio-campo ainda são incertas, apesar de prováveis. O lateral esquerdo Jefferson e o meio-campista Yago Felipe entraram no decorrer da derrota por 2 a 1 pa...