Esporte Goiás pode ter mudanças para jogo contra o Corinthians Mike e Vinícius Lopes foram testados nas vagas de Rafael Moura e Victor Andrade. No meio-campo, Ratinho e Gilberto Júnior disputam posição

O Goiás pode ter duas mudanças no setor ofensivo para a partida desta quarta-feira (2), pela 7ª rodada do Brasileirão, contra o Corinthians. Mike e Vinícius Lopes foram testados na provável formação esmeraldina, nas vagas de Victor Andrade e Rafael Moura. Outra mudança pode ocorrer no meio-campo. Gilberto Júnior, que foi titular contra Atlético-GO e Fortaleza, p...