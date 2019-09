Esporte Goiás pode ter até três alterações para jogo contra o Fluminense Confronto é direto para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileiro

O técnico Ney Franco pode promover até três alterações no Goiás para o jogo contra o Fluminense, neste domingo (22), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em relação a partida contra o Grêmio, o atacante Rafael Moura e o goleiro Marcelo Rangel deixam o time. A dúvida do treinador é quem sai entre Marcelo Hermes e Kayke. Rafael Moura sofreu lesão grau 1 na pos...