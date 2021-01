Esporte Goiás pode sair do Z4 na 29ª rodada; veja o cálculo No domingo (10), o time esmeraldino visita o Internacional, no Beira Rio, às 18h15 e pode sair da zona de rebaixamento com uma vitória e dois tropeços de rivais

O Goiás pode sair da zona de rebaixamento (Z4) no próximo domingo (10). O time esmeraldino, com a vitória sobre o Coritiba e o empate do Vasco com o Atlético-GO, possui a primeira chance de terminar uma rodada fora dos quatro últimos colocados. Para isso, precisa vencer o Internacional e contar com uma combinação de resultados. Além de um triunfo sobre o time colorado, a equipe goiana tem que torcer por derrotas do Bahia...