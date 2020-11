Esporte Goiás pode igualar sua pior sequência sem vitória na Série A Para evitar a marca negativa, time esmeraldino terá de vencer o Palmeiras, no sábado (21), na Serrinha, e encerrar com jejum de mais de dois meses sem vitória no Brasileirão

O Goiás vê a fuga do rebaixamento mais difícil a cada rodada que passa. Sem vencer há 11 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, o time esmeraldino acumula marcas negativas em sua história na principal competição do futebol brasileiro. Se não vencer o Palmeiras no sábado (21), na Serrinha, o clube iguala sua pior sequência de jogos sem vitória em uma edição de Brasi...