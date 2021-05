Esporte Goiás: Pintado recebe pacote de reforços esta semana Dois defensores, um meio-campista e um atacante passam a integrar o elenco que se prepara para a Série B

O técnico Pintado receberá no Goiás, ao longo desta semana, um pacote de reforços contratados para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Alef Manga, o volante Caio Vinícius, o zagueiro Reynaldo César e o lateral esquerdo Hugo passarão por exames médicos e integrarão o elenco que realiza uma intertemporada no centro de treinamento esmeraldino. Anunciado oficia...