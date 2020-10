Esporte Goiás perde para RB Bragantino e se afunda mais na lanterna Alviverde é derrotado por 2 a 0 no Nabi Abi Chedid e segue com 11 pontos, agora em 16 partidas na Série A

Em situação cada vez pior no Campeonato Brasileiro, o Goiás perdeu para o RB Bragantino por 2 a 0 neste sábado (24), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 18ª rodada. Já são oito jogos sem vitória para o alviverde. O técnico Enderson Moreira também segue sem vencer no comando do time. O Goiás voltou a jogar mal e sofreu o primeiro gol nos acrésc...