Esporte Goiás perde para o Vasco, que tem queda decretada

O Goiás se despediu da Série A do Campeonato Brasileiro com derrota, para o Vasco, por 3 a 2. A partida, disputada no Estádio São Januário, também marcou o rebaixamento da equipe carioca à Série B. Fernandão marcou os dois gols do time goiano. Ricardo Garça (duas vezes) e Germán Cano fizeram para os donos da casa, mas tudo isso foi insuficiente para evitar a queda. O...