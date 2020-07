Esporte Goiás pede para seguir com obras da Serrinha, sem interrupção, após 14 de julho Em encontro no Paço Municipal, presidente esmeraldino fez a solicitação para que o estádio esteja pronto para o início do Campeonato Brasileiro

O presidente do Goiás, Marcelo Almeida, pediu ao prefeito Iris Rezende (MDB), nesta segunda-feira (6), para considerar uma autorização especial para que o clube esmeraldino mantenha as obras da Serrinha, sem interrupção, a partir do dia 14 de julho, quando se encerra o primeiro período de suspensão intermitente de atividades. A resposta definitiva deve sair até a próxima s...