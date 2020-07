Esporte Goiás pede mais vagas para dirigentes em diretriz técnica da CBF Clube esmeraldino entende que CBF poderia liberar mais espaço para membros da diretoria em dias de jogos

A diretoria do Goiás aprovou a diretriz técnica operacional para o retorno das competições da CBF. A única ressalva que o clube faz é que gostaria de que mais membros da diretoria pudessem ter acesso aos dias de jogos. No documento publicado pela entidade que organiza o futebol diretrizes estão as normas de como será a operação nos dias de jogos, além dos testes...