Esporte Goiás pede explicações à FGF em reclamação contra arbitragem Em uma rede social, time esmeraldino voltou a questionar expulsão do zagueiro Vanderley no início do clássico contra o Atlético, que terminou com vitória rubro-negra

Atualizada às 18h02 O Goiás voltou a reclamar da expulsão do zagueiro Vanderley, no início do clássico com o Atlético, na quarta-feira (13), mas desta vez cobrou posicionamento da Federação Goiana de Futebol (FGF). Em uma rede social, o time esmeraldino também cobrou a entidade explicações sobre os cartões aplicados para o Dragão após o gol da vitória rubro-negra...