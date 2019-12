Esporte Goiás passa a ter mais chance de cofres cheios Levantamento de especialista mostra que alviverde recebeu mais do que clubes como Inter, Galo e Cruzeiro por causa da campanha na Série A

O Goiás foi um dos clubes que mais faturaram na nova distribuição por conta de transmissão de TV da Série A do Brasileiro. De acordo com estudo realizado pelo jornalista Rodrigo Capelo, especializado em negócios do esporte e comentarista do Sportv, a equipe esmeraldina foi a oitava que mais recebeu quantias, à frente de Inter, Vasco e Cruzeiro, por exemplo. “O Goiás tem muito m...