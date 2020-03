Esporte Goiás paralisa obra de ampliação da Serrinha Estimativa do clube era de ter o estádio pronto até o início de junho. Ampliação é para a equipe jogar a Série A em sua casa

O Goiás disse que paralisou nesta segunda-feira (23) a obra de ampliação da Serrinha. O clube suspendeu atividades do futebol no dia em que a paralisação do Campeonato Goiano foi anunciada - outras áreas do alviverde já estavam suspensas -, mas mantinha os trabalhadores na obra, que agora também está parada. Para jogar a Série A do Brasileiro na Serr...