Esporte Goiás oficializa contratação para reforçar setor que é o pior da Série A Zagueiro de 33 anos chega ao clube para tentar ajustar um sistema defensivo que já sofreu 30 gols em 16 jogos no Brasileiro

A diretoria do Goiás oficializou a contratação do zagueiro Chico, de 33 anos, como novo reforço para a zaga esmeraldina na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Assim como ocorreu em 2019, o clube goiano tem a pior defesa da elite do futebol nacional. Mesmo com o nítido problema da temporada passada, Chico é apenas o segundo reforço para a posição, sendo que o...