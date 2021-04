Esporte Goiás oficializa contratação do técnico Pintado Diretoria esmeraldina anunciou a chegada do técnico Pintado para comandar a equipe na sequência da temporada de 2021

A diretoria do Goiás oficializou, na manhã desta quinta-feira (29), a contratação do técnico Pintado, de 55 anos, para comandar a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador chegou em Goiânia nesta manhã para assinar contrato com o clube esmeraldino. Na parte da tarde, Pintado terá o primeiro contato com o elenco do Goiás. A princípio, Pintado est...