Esporte Goiás oficializa contratação do lateral direito Apodi Jogador experiente, de 34 anos, chega para reforçar o elenco esmeraldino para disputa da Série B

O Goiás oficializou, na tarde desta sexta-feira (28) a contratação do lateral direito Apodi, de 34 anos, que deixou a Ponte Preta e jogará a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Goiás. O novo lateral direito esmeraldino firmou vínculo com o Goiás até o fim da temporada de 2022. Experiente, o jogador chega para disputar vaga com Ivan, que foi contratado ainda durant...